Пермский лыжник завоевал серебро на молодежном чемпионате мира

Лыжник из Перми Савелий Коростелев занял второе место в масс-старте свободным стилем на 20 км на молодежном чемпионате мира — 2026, проходящем в Лиллехаммере (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 43 минуты 32,8 секунды.

Победителем масс-старта стал немец Элиас Кек с результатом 43 минуты 32,5 секунд. Тройку лидеров замкнул представитель Канады Ксавье Маккивер (+0,6).

На минувшей Олимпиаде в Италии господин Коростелев выступил в скиатлоне (четвертое место), в спринте и гонке с раздельным стартом (15-е место). В олимпийском масс-старте на 50 км он мне занял пятое место.

Савелий Коростелев родился 30 ноября 2003 года в Перми в семье лыжницы Натальи Коростелевой, бронзовой медалистки Олимпиады-2010, и экс-лыжника и биатлониста, участника Олимпиады-2006 в Турине, двукратного чемпиона России Павла Коростелева (Верещагина). Господин Коростелев двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка России, многократный чемпион России, мастер спорта. В настоящее время выступает за Татарстан.