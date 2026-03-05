Дроны долетели до Нахичевани

Четыре человека пострадали после падения дронов в Азербайджане. Инцидент произошел в районе аэропорта Нахичевани — это эксклав, отделенный территорией Армении. Официальный Баку заявляет, что беспилотники были выпущены из Ирана. И грозит ответными мерами. В сообщении МИД Азербайджана говорится, что один из дронов поразил здание терминала аэропорта, другой упал возле здания школы в окрестном селе. Дипведомство осудило атаку, назвав ее нарушением норм международного права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

В Нахичевани опасаются новых ударов, рассказал “Ъ FM” местный житель Алекпер: «Сейчас в Нахичевани ощущается тревога — люди опасаются, что атаки могут повториться. Со стороны аэропорта и школы были слышны три взрыва. Поэтому жители стараются действовать максимально осторожно, чтобы в случае новой атаки быть готовыми. В город также приехало много журналистов из столицы и крупных городов — они работают на месте и снимают последствия произошедшего. К счастью, серьезных потерь нет, и очень хочется надеяться, что их и не будет».

Как сообщают местные СМИ, возможной причиной атаки могла стать переброска азербайджанских сил к границе с Ираном. 4 марта Баку привел армию в состояние повышенной готовности и отменил отпуска военным пограничных частей. Произошедшее вряд ли можно считать случайностью, считает политолог и депутат парламента страны Расим Мусабеков: «Я бы не стал говорить, что это произошло случайно. Скорее речь может идти либо о прямой провокации, либо об утрате контроля над действиями военных на территории Ирана. Известно, что верховный лидер Али Хаменеи ранее дал указание: если центральное управление будет нарушено, подразделения должны действовать самостоятельно. Вряд ли им прямо предписывали наносить удары по территории Азербайджана, но в нынешней ситуации, к сожалению, ничего исключать нельзя.

Какие последствия может иметь этот удар? Это неизбежно скажется на двусторонних отношениях. Азербайджан не давал ни малейшего повода для враждебных действий со стороны Ирана. Тем более что дроны упали всего в трех–пяти километрах от границы. Нахичевань находится практически рядом с Ираном, и перехватывать подобные цели, по сути, нужно еще в иранском воздушном пространстве — после пересечения границы сделать это будет уже невозможно. Поэтому Баку потребовал от Тегерана разъяснений и гарантий того, что подобные инциденты не повторятся. В качестве ответа Азербайджан может прекратить транзит из России в Иран через территорию Азербайджана. Обсуждение маршрута «Север—Юг» и транспортных коридоров как раз было темой визита Алексея Оверчука в Баку. Военные перевозки мы и так не пропускаем, но через нашу территорию в Иран могли идти продовольствие, медикаменты и другие грузы — до Астары, а дальше уже по стране.

Если подобные инциденты продолжатся, мы можем просто закрыть эти перевозки. И тогда Иран получит еще одно недружественное государство на своей границе».

Тем временем МИД Азербайджана также вызвал иранского посла и отметил, что они оставляют за собой право на ответные меры. Впрочем, подобные заявления — стандартная дипломатическая реакция, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев: «Пока конфликт не разрастается, участники остаются теми же. Другое дело, что география ударов расширяется. Думаю, сейчас и США, и Израиль заинтересованы в том, чтобы к боевым действиям на их стороне кто-то присоединился, и готовы прикладывать для этого определенные усилия.

Но если даже американские союзники колеблются, то Азербайджан тем более вряд ли станет играть в эту игру. Скорее всего, вызовут посла, прозвучат какие-то жесткие слова, как это обычно бывает в таких ситуациях, и на этом все закончится. Подобных эпизодов уже было немало, и, вероятно, будет еще. Что касается заявления МИД Азербайджана о том, что республика оставляет за собой право на ответные шаги, — это стандартная дипломатическая формулировка.

Конечно, в политике возможно всякое, но я сильно сомневаюсь, что Баку решится на подобную авантюру. В таких ситуациях страны обычно ограничиваются жесткими заявлениями — это нормальная дипломатическая практика».

4 марта в небе над Турцией была уничтожена ракета, которая, предположительно, также была запущена с территории Ирана. В Тегеране это отрицают, но куда должна была прилететь ракета, не сообщили. В турецком министерстве обороны подчеркнули, что Анкара оставляет за собой право ответить на любую агрессию. И призвали к деэскалации в регионе.

Андрей Дубков, Анна Кулецкая