Челябинская экстренная служба нарушила правила госзакупок

Челябинское УФАС России выявило нарушения при закупках областного государственного казенного учреждения «Центр обработки вызовов системы 112 — Безопасный регион». Решается вопрос о привлечении заказчика к ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ошибки выявили во время внеплановой проверки действий учреждения при закупках. Ведомство проконтролировало, как проводились торги на техподдержку систем мониторинга и обработки фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Общая начальная сумма контрактов составляла 11 млн руб. Выяснилось, что в документах стоимость одной из услуг была установлена в размере 0 руб., а некоторые разделы противоречили друг другу. Антимонопольный орган рассмотрит вопрос о привлечении ОГКУ к ответственности.

Виталина Ярховска