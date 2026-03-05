В Челябинске на пешеходной Кировке полностью снимут световой потолок

На пешеходной части улицы Кирова в Челябинске демонтируют световой потолок. Возвращать его на прежнее место не планируется. Информацию об этом подтвердила пресс-служба городской администрации.

«В дальнейшем его разместят на других территориях города. Места сейчас подбирает управление архитектуры совместно с районными администрациями»,— прокомментировали в мэрии.

Световой потолок на Кировке установили накануне 2023 года. Изначально планировалось, что его уберут после зимних праздников, но в итоге иллюминацию оставили. В ноябре прошлого года глава Челябинска Алексей Лошкин сообщал, что у светового потолка демонтировали часть конструкций. По его словам, свет от иллюминаций искажал картинку с видеокамер. Тогда Алексей Лошкин также заявил, что световой потолок впоследствии планируется снять лишь частично.

Ольга Воробьева