В Самарской области вынесли приговор бывшему замглавного врача областной станции скорой помощи

В Самарской области вынесли приговор бывшему заместителю главного врача по общим вопросам ГБУЗ «Самарская областная станция скорой медицинской помощи». Об этом сообщили в пресс-службе судов Самарской области. Речь идет о Раймонде Чернухе, которого задержали в мае 2025 года.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Изначально подсудимый обвинялся в получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, он получил 100 тыс. руб. за трудоустройство взяткодательницы на должность фельдшера в Приволжскую подстанцию скорой медицинской помощи, бригаду скорой медицинской помощи ГБУЗ «Самарская областная станция скорой медицинской помощи», с учетом последующего получения ею единовременной компенсационной выплаты.

Суд переквалифицировал действия Раймонда Чернухи с п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ на ч. 2 ст. 290 УК РФ, посчитав, что признак «с вымогательством взятки» не нашел своего подтверждения.

Суд признал бывшего замглавврача виновным и приговорил к наказанию в виде 1 года 6 месяцев исправительной колонии со штрафом в размере 200 тыс. руб. и с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в сфере здравоохранения. Кроме того, суд конфисковал в доход государства 100 тыс. руб., эквивалентные сумме взятки.

Сабрина Самедова