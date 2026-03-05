В паводок 141 нижегородский населенный пункт может оказаться в зоне затопления

В Нижегородской области во время паводка в зоне затопления может оказаться 141 населенный пункт, 39 дорог и 31 мост. Полностью отрезанными от транспортного сообщения могут оказаться 15 населенных пунктов, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным МЧС, в 2026 году весенний паводок ожидается выше средних многолетних показателей. Это связано с повышенным объемом воды, содержащимся в снежном покрове. В бассейне Ветлуги и Горьковского водохранилища он составляет 130 — 160% от нормы, на остальной территории региона — 200%.

Для эвакуации жителей с подтопляемых территорий создано 150 пунктов временного размещения, где можно разместить до 50 тыс. человек.

В населенных пунктах, которые могут быть отрезаны водой, создан запас топлива, продуктов питания и медикаментов. Создаются лодочные переправы.

Андрей Репин