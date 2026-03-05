Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пенсионерка Удмуртии отсудила 400 тыс. рублей после падение с лестницы

Суд Сарапула взыскал с муниципального учреждения «Управление благоустройства» 400 тыс. руб. в пользу пенсионерки, получившей травму после падения со скользкой лестницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что в феврале 2025 года женщина упала на пешеходной лестнице и получила травму в виде перелома правой ноги. Длительное время она находилась на лечении, испытывая «физические и нравственные страдания». Причиной падения стала ненадлежащая очистка участка дороги от снега и наледи муниципальной компанией.

Для защиты прав пострадавшей прокурор подал иск на учреждение о взыскании компенсации морального вреда. Суд требование удовлетворил, исполнение судебного решения взято на контроль.

Владислав Галичанин