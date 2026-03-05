Новосибирские власти опровергли информацию о наборе добровольцев в Иран

Власти Новосибирской области опровергли сообщения в соцсетях о якобы принятом главой региона Андреем Травниковым постановлении о наборе добровольцев в Иран. Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов сообщил, что эта информация является фейком, пишет ТАСС.

Ранее в соцсетях, мессенджерах и по почте жителям Новосибирской области начали приходить сообщения со скриншотом поддельного документа от 4 марта, в котором указывалось о якобы организации формирования групп специалистов и добровольцев для работы в Иране.

Как писал «Ъ», 28 февраля США совместно с Ираном начали военную операцию против Ирана. Тегеран после этого ответил ударами по Израилю и американским базам в странах арабского мира. США в обоснование атаки сообщили о ядерной угрозе со стороны Ирана.

Александра Стрелкова