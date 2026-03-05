В Воронежской области остаются нераскрытыми 9 из 10 киберпреступлений

В 2025 году в Воронежской области раскрывалось одно киберпреступление из десяти. При этом в целом количество рассмотренных дел этой категории выросло на 14%. Об этом доложил врио начальника ГУ МВД по Воронежской области Антон Решетов на сегодняшнем заседании облдумы. Он назвал работу по борьбе с киберпреступностью трудоемкой.

«Лишь каждое десятое преступление раскрывается. Необходимы специальные познания и технические средства, которые позволили бы нам найти электронные следы совершения преступлений. К сожалению, на сегодняшний день мы маленько отстаем от преступников. Надеюсь, в будущем сократим отставание»,— заявил господин Решетов.

Он добавил, что в 2025 году более 40% от общего количества преступлений в регионе были совершены дистанционным способом. На фоне этого за счет перераспределения полицейских было усилено управление по борьбе с киберпреступностью.

Антон Решетов занимает в региональном главке МВД должность замначальника — начальника главного следственного управления. В начале этой неделе на него возложили временное исполнение обязанностей руководителя из-за отставки Михаила Бородина. Последний решил выйти на пенсию в 66 лет.

Алина Морозова