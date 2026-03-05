«Кирпичи», Дали и неоклассика

КОНЦЕРТЫ

«Кирпичи» (16+)

Культовая группа из Санкт-Петербурга «Кирпичи» представит в баре «Куйбышев» программу «И снова с вами» в пятницу, 6 марта. Концерт приурочат к 30-летию группы. Вася Васин вместе с группой исполнит главные хиты и новые песни. Выступление начнется в 20:00.

Neo Classic Orchestra (6+)

Ансамбль Neo Classic Orchestra выступит в КРЦ «Звезда» в пятницу, 6 марта, в 19:00 (MSK+1) с новой концертной программой. Прозвучат мировые хиты неоклассики и саундтреки из известных фильмов. Сет-лист оркестра включает произведения Моцарта, Анны Герман, Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Adele, Coldplay и Queen. Композиции исполнят в авторских оркестровых аранжировках. С оркестром выступит живой хор.

«Комната культуры» (12+)

Барнаульская бард-рок группа «Комната культуры» сыграет большой концерт в «МТЛ Арена» в воскресенье, 8 марта. Дебютный альбом музыкантов лидировал на цифровых площадках. Песня «Поезда» неизменно занимает первые места в чартах. На Яндекс Музыке у «Комнаты культуры» больше 7 миллионов прослушиваний. Телеканал МУЗ-ТВ удостоил музыкантов званий «Группа года» и «Прорыв года».

Эндрю Дональдс (6+)

Золотой голос группы Enigma познакомит Самару со своим творчеством на сцене филармонии в воскресенье, 8 марта, в 18:00. Певец и автор-исполнитель с Ямайки исполнит хиты немецкого проекта и песни из своего сольного репертуара. Вместе с ним выступят струнный оркестр и детский хор.

ТЕАТР

«Все о мужчинах» (18+)

Актеры театральной компании «Свободная сцена» выступят со спектаклем «Все о мужчинах» на сцене Окружного дома офицеров в субботу, 7 марта. В постановке задействованы актеры Илья Глинников, Михаил Башкатов и Дмитрий Жойдик. Спектакль поставлен по пьесе Миро Гаврана. Авторы постановки попытались разобраться в том, кто такие современные мужчины, чем они живут, о чем думают и в чем секрет их сексуальности.

Рок-опера «Орфей и Эвридика» (12+)

Артисты Санкт-Петербургского театра «Рок-опера» покажут свою версию первой советской рок-оперы Марка Розовского в филармонии в понедельник, 9 марта, в 19:00. Это уже третья версия «Орфея и Эвридики». Для постановки новой версии спектакля театр пригласил команду постановщиков известных российских мюзиклов во главе с режиссером-постановщиком Борисом Малeвским. Он подготовил новую версию рок-оперы, действие которой, как и в оригинальном мифе, происходит в Царстве мертвых.

ВЫСТАВКИ

«Самое красивое место, где я когда-либо был» (0+)

В галерее «Виктория», которая открывается в пятницу, 6 марта, после трехлетней реконструкции, начинает работу выставка о пейзаже в российском и зарубежном искусстве ХХ — XXI веков. Кураторы проекта пытаются осмыслить свою связь с Волгой и Самарой, для которого волжский пейзаж давно стал частью идентичности. На выставке можно увидеть работы иностранных авторов Такаси Мураками, Марио Тестино, Вольфганга Тильманса, Андреаса Гурски, Питера Дойга, Ютты Кетер и российских художников Эрика Булатова, Валентины Кропивницкой, АЕС+Ф, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Олега Кулика, Валерия Кошлякова. От Самары в экспозиции представлены произведения Дарьи Емельяновой, Алексея Журавлева и Геннадия Филатова.

«Дали и Магритт. Игра с реальностью» (0+)

В галерее Vekarta на Ленинской, 116, ежедневно с 11:00 до 20:00 (до 15 марта включительно) работает выставка, где представлено более 80 цифровых художественных репродукций на холсте в оригинальных размерах произведений Сальвадора Дали и Рене Магритта. Среди них — «Постоянство памяти», «Слон с пространственными ногами» Дали, а также «Сын человеческий» и «Империя света» Магритта.

СПОРТ

ХОККЕЙ

Тольяттинская «Лада» проводит свои заключительные матчи в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 7 и 8 марта «автозаводцы» примут московский «Спартак». Матчи начнутся в «Лада Арене» в 17:00. В среду, 11 марта, «Лада» сыграет с «Северсталью» из Череповца. Игра начнется в 19:00.

ФУТБОЛ

Самарские «Крылья Советов» 8 марта примут махачкалинское «Динамо» в рамках Российской премьер-лиги. Встреча начнется в 15:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена».

ВОЛЕЙБОЛ

Новокуйбышевская «Нова» 6 марта примет звездное «Белогорье» из Белгорода. Коллектив из Самарской области проводит один из лучших сезонов в истории. В случае победы «Нова» сможет закрепиться на седьмом месте в регулярном чемпионате Суперлиги. Игра начнется в самарском спорткомплексе «МТЛ Арена» в 19:00.