Из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Прикамья

В ходе сегодняшнего обмена из украинского плена освобождены двое военнослужащих из Пермского края. Один из них из Чусового, второй — из Березников. Об этом сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко.

«Дочь одного из них в обращении поделилась, что ее папа ушел служить по контракту в августе 2023, а связь с ним оборвалась в июле 2025. В декабре она получила видео с подтверждением того, что ее отец находится в плену на Добропольском направлении. У мамы другого бойца связь с сыном прервалась еще в феврале прошлого года. Ей позвонили из Украины, сообщили о том, что её сын в плену, и даже дали возможность увидеться с ним по видеосвязи», — написал господин Сапко на своей странице в соцсети.

Всего в ходе сегодняшнего обмена из украинского плена вернулись 200 российских военнослужащих.