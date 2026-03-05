Сосудистый центр планируют открыть на базе БСМП Дзержинска в 2027 году

Пятый региональный сосудистый центр планируют открыть в Нижегородской области в 2027 году. Его создают на базе больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Дзержинска, сообщили в региональном минздраве.

Сейчас в БСМП пациенты с инфарктами и инсультами получают консервативное лечение, а через два года, обещают в минздраве, станет доступна высокотехнологичная хирургия. Для этого власти намерены купить ангиографическую установку, позволяющую проводить точную диагностику сердечно-сосудистой системы и малоинвазивные операции, в том числе стентирование.

Ранее в больнице провели ремонт, позволивший увеличить мощность отделения реанимации с девяти до 24 коек, открыть первичное сосудистое отделение на 40 коек — 16 кардиологических и 24 неврологических. Кроме того, закупили новое оборудование, и уже полностью готова рентген-операционная, рассказал замгубернатора Андрей Чечерин.

В среднем за сутки в БСМП поступает 200-250 человек, пояснил заведующий подстанцией скорой помощи Сергей Лебедев.

Министр здравоохранения региона Галина Михайлова добавила, что в больницу «потянулись молодые кадры»: с февраля принято четыре врача-невролога, 10 марта приходит новый кардиолог.

Галина Шамберина