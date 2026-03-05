Полиция изъяла у петербуржца почти килограмм запрещенных веществ

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с оперативниками экономического отдела полиции Василеостровского района задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков контактным способом. Как сообщили в главке, по месту его жительства на проспекте Римского-Корсакова изъяли запрещенные вещества общей массой не менее 700 г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В квартире полицейские обнаружили три брикета и 28 кусков камнеобразного вещества коричневого цвета, контейнер и пакет с растительным веществом зеленого цвета, а также пакет с треугольными таблетками розового, желтого и голубого цветов. Кроме того, изъяли весы и упаковочный материал.

По данным экспертизы, в трех брикетах находился гашиш общей массой 291,72 г. Остальные изъятые вещества направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Полиция устанавливает возможные дополнительные эпизоды и соучастников.

Артемий Чулков