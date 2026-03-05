В Курумоче у пассажира рейса Ереван — Самара обнаружили наркотики

В Красноглинском районном суде Самары перед судом предстанет россиянин, обвиняемый в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере).

По данным следствия, гражданин России, имеющий двойное гражданство, прилетел в Самару из Еревана. При прохождении таможенного контроля у пассажира обнаружились наркотики в особо крупном размере.

Сабрина Самедова