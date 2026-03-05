В суд передано уголовное дело о коррупции в центральной горбольнице Ульяновска

Завершено расследование о получении и даче взятки в особо крупном размере организованной группой при заключении контрактов в Центральной городской клинической больнице Ульяновска, сообщило в четверг региональное следственное управление СКР.

Как сообщает ведомство, следствием было установлено, что в 2024-2025 годах директор ГУЗ «Центральная городская клиническая больница Ульяновска» (ЦГКБ) в сговоре с депутатом одного из сельских поселений Ульяновской области подыскали коммерческую организацию, которой обеспечивали победу в закупках и аукционах по оказанию услуг на транспортное обслуживание учреждения. При этом в качестве условий победы взяткополучателям перечислялись 20% от стоимости контрактов. По указанной схеме за 2024-2025 года обеспечена победа лоббируемой компании не менее чем в 49 закупках с последующим заключением контрактов на сумму свыше 25 млн руб., из которых свыше 2 млн руб. были переданы в качестве взятки.

По данным «Ъ-Волга», речь идет об исполняющей обязанности директора ЦГКБ (в тот период) Екатерине Яшновой и депутате Октябрьского сельского поселения (Чердаклинский район Ульяновской области) Сергее Потапове, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и в превышении должностных полномочий организованной группой (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а также об индивидуальном предпринимателе Андрее Абаимове (Ульяновск, деятельность автомобильного грузового транспорта; его супруга — Ирина Абаимова является директором и владелицей ООО «Элитпремиумплюс») и директоре и владелице ООО «Элиттрансгрупп» Анжеле Завацкой. Двое последних обвиняются в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Все обвиняемые были задержаны в начале марта 2025 года. Екатерина Яшнова вину не признала. Сергей Потапов признал вину частично, Анжела Завадская призналась в своих действиях по даче взяток. По ходатайству следствия судом Екатерине Яшновой, Сергею Потапову и Андрею Абаимову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Анжеле Завадской — домашний арест.

Сергей Титов, Ульяновск