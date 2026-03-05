Власти Китая построят «комфортное для деторождения общество»

В следующие пять лет в Китае будет построено «общество, комфортное для деторождения». Это будет достигнуто в числе прочего через улучшение ситуации с трудоустройством, образованием, медицинским обслуживанием, а также через укрепление «позитивного отношения к браку и рождению детей». Такие планы были обнародованы на проходящей в Пекине 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Текст соответствующего проекта опубликовало агентство «Синьхуа».

Чтобы содействовать росту рождаемости, власти намерены обновить политику в отношении бесплатного дошкольного образования и увеличить число мест в школах, а государственные расходы на образование поднять выше 4% ВВП.

С 2025 года в Китае действует система пособий на детей, а расходы на медицинское обслуживание беременных, включая ЭКО, полностью компенсируются государственной страховой программой. В 2026 году на эти нужды будет потрачено около 180 трлн юаней ($26 млрд).

Население Китая сокращается четыре года подряд на фоне рекордно низкой рождаемости. В 2025 году население составляло 1,405 трлн человек, что на 3,39 млн меньше, чем годом ранее. Число рождений упало на 17%, до 7,92 млн. Число смертей выросло с 10,93 млн до 11,31 млн.

Алена Миклашевская