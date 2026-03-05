В Татарстане на поддержку спортивных организаций направят 40,5 млн рублей

В 2026 году в Татарстане на поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, выделят 40,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Из этой суммы 21,86 млн руб. поступят из федерального бюджета, еще 18,62 млн руб. — из бюджета Татарстана.

Средства направят на поддержку организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым видам спорта.

