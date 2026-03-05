В Петербурге запретили сайты с рекламой шпрот из Евросоюза

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга запретил сайты с предложением купить запрещенную продукцию — шпроты из стран Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба городских судов. Ввозить шпроты из Латвии и Эстонии запрещено в России с 2015 года.

На сайтах также была размещена реклама другой запрещенной к ввозу продукции — икры и сыра из стран ЕС. Пресс-служба суда отметила, что информация о товарах была «доступна для свободного просмотра неограниченному кругу пользователей, что влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц». Суд удовлетворил административные иски и признал запрещенной к распространению в России информацию по 12 ссылкам.

В 2015 году Россия ввела запрет на поставку в страну рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов. Позднее в этом же году правительство полностью запретило импорт рыбных консервов из Латвии из-за нарушения правил маркировки продукции. В 2017 году Россельхознадзор частично снял ограничения. С 20 января 2025 года в России введен запрет на ввоз сыра и другой продукции животноводства из европейских стран. Красную икру можно ввозить только для личного пользования.