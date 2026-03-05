Медведев предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию «за новую войну»

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за «новую войну».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

«Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке… А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира? Ведь, как точно отметил Оруэлл, война — это мир!» — написал Дмитрий Медведев в Max. Он также упомянул обсуждения вокруг статьи о коллективной обороне НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 марта заявил, что альянс не вовлечен в конфликт на Ближнем Востоке напрямую, однако будет готов «защищать каждый дюйм своей территории». По его словам, Иран близок к обладанию ядерным потенциалом и баллистическими ракетами, «что представляет угрозу» для Ближнего Востока и Европы. На следующий день Марк Рютте заявил в интервью Newsmax, что НАТО «всегда будет оставаться очень неоднозначным в вопросе того, когда срабатывает» статья о коллективной обороне.