Медведев предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию «за новую войну»
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за «новую войну».
Дмитрий Медведев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке… А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира? Ведь, как точно отметил Оруэлл, война — это мир!» — написал Дмитрий Медведев в Max. Он также упомянул обсуждения вокруг статьи о коллективной обороне НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 марта заявил, что альянс не вовлечен в конфликт на Ближнем Востоке напрямую, однако будет готов «защищать каждый дюйм своей территории». По его словам, Иран близок к обладанию ядерным потенциалом и баллистическими ракетами, «что представляет угрозу» для Ближнего Востока и Европы. На следующий день Марк Рютте заявил в интервью Newsmax, что НАТО «всегда будет оставаться очень неоднозначным в вопросе того, когда срабатывает» статья о коллективной обороне.