Соликамский магниевый завод нарастил убытки почти на 2 млрд рублей

ОАО «Соликамский магниевый завод» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2025 год. Как следует из документа, выручка предприятия за прошлый год составила 9,435 млрд руб., в 2024 году этот показатель был зафиксирован на уровне 11,213 млрд руб. Чистый убыток увеличился с 1,39 млрд руб. до 3,2 млрд руб. Дебиторская задолженность выросла с 2,22 млрд руб. до 2,39 млрд руб., кредиторская снизилась с 1,99 до 1,755 млрд руб.

В структуре выручки от продаж 6,256 млрд руб. приходится на Россию (7,726 млрд руб. в 2024 году), 1,186 млрд руб. на страны СНГ (780 млн руб.). При этом снизились продажи в страны дальнего зарубежья — с 2,7 млрд руб. до 1,9 млрд руб.

В отчете ухудшение финансовых показателей объясняется резким снижением мировых и российских цен на магниевую и титановую продукцию. Кроме того, введение санкций привело к потере клиентов за границей. Еще одним фактором стал перенос сроков массового выпуска отечественных самолетов гражданской авиации.

ОАО «СМЗ» — старейший из ныне действующих магниевых заводов в мире. На его долю приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране.