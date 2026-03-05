Набиуллина назвала острой проблему с «раздолжнителями» в России

В России остро стоит проблема «раздолжнителей», поскольку после обращения к ним проблема клиента чаще всего усугубляется. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«После обращения к “раздолжнителям“ положение клиента часто становится даже хуже»,— сказала госпожа Набиуллина на встрече банков с руководством ЦБ (цитата по ТАСС). Глава регулятора поручила кредитным организациям обратить внимание на клиентов, которые имеют риски просрочки, и больше работать с ними.

Под «раздолжнителями» (или антиколлекторами) госпожа Набиуллина подразумевала компании или частных лиц, обещающих за плату избавить заемщиков от долгов по кредитам и МФО. Чаще всего «избавление» происходит через процедуру банкротства или реструктуризацию. В большинстве случаев «раздолжнители» — это мошенники или недобросовестные посредники, которые берут предоплату и ухудшают финансовое положение клиента, не решая его проблему.