Neoграниченный спрос на новинку Apple

Apple представила еще одну новинку в бюджетном сегменте. Накануне корпорация анонсировала самый дешевый MacBook — 13-дюймовый Neo в алюминиевом корпусе. Он работает на процессоре Apple A18 Pro — такой же чип установлен в линейке iPhone 16. Версия на 256 ГБ продается за $599 (около 47 тыс. руб.), с памятью 512 ГБ — $699 (около 85 тыс. руб.).

В Apple утверждают, что новый бюджетный ноутбук сможет проработать 16 часов при стриминге видео. По сути, компания выпустила замену iPad, отмечает главный редактор Itzine.ru Сергей Кузнецов: «Apple редко обновляет бюджетные и компактные устройства. И здесь компания, конечно, делает интересный твист, когда ставит в ноутбук мобильный процессор. Во-первых, Apple уже некоторое время ставит в свои iPad ноутбучные процессоры, и, как будто бы, уже давно назревает слияние iPadOS и macOS. Хочется, чтобы можно было iPad ставить на клавиатуру, а у MacBook клавиатуру отдирать — чтобы это вообще было единым устройством. Но Apple пока видит для себя такой путь.

Процессор A18 Pro — шестиядерный. В целом он неплохой, его достаточно для браузера, для работы в офисных приложениях и даже для простеньких задач в каком-нибудь Photoshop. Вы не сможете, скорее всего, монтировать видео, не сможете играть в какие-то высокопроизводительные игры, но в целом сможете играть во все игры в Apple Arcade. У 13-дюймового маленького экрана долгое время автономной работы. Это хорошая машинка на замену, наверное, iPad».

Российские ритейлеры уже открыли предзаказы на новый MacBook Neo. В М.Видео цены на него стартуют от 70 тыс. руб., в CDEK.Shopping стоимость новинки начинается от 58 тыс. руб. без учета таможенной пошлины. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов не сомневается, что спрос на новинку будет, особенно на фоне роста популярности бюджетных устройств: «Мы видим, что в последний год спрос как раз на относительно бюджетные устройства вырос. Кроме всего прочего, надо понимать, что в данном случае Apple работает в разных ценовых сегментах. Я думаю, что такой охват и такой ассортимент позволяют компании расширять круг своих пользователей. Я бы не рассматривал эту ситуацию только с точки зрения какого-то одного ценового сегмента, я бы рассматривал это как комбинацию присутствия продукции крупной компании».

На этой неделе, помимо бюджетных iPhone 17 и MacBook Neo, Apple также представила новые MacBook Air и Pro на чипах серии М5. По сравнению с М1, апгрейд обещает восьмикратный прирост производительности в задачах с искусственным интеллектом. Рендеринг 3D-видео обещает быть быстрее в пять раз. Pro-версия в США будет стоить от $1,7 тыс. (около 133 тыс. руб.), MacBook Air — от $1 тыс. (примерно 86 тыс. руб.).

Александра Абанькова