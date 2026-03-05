Контрабанду прегабалина из Индии не допустили калининградские таможенники

На территорию России пытались переслать 150 капсул прегабалина. Посылку с сильнодействующими веществами остановили сотрудники Калининградской областной таможни во взаимодействии с СПКН ГУБК ФТС России, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

В отделении почты в феврале 2026 года задержали россиянина, получившего посылку из Индии. Внутри были медицинские препараты в количестве 150 капсул. В ходе исследования в региональном филиале ЦЭКТУ в Калининграде установили, что в них содержится прегабалин массой 48 граммов.

Житель Калининградской области приобрел их в интернет-магазине через даркнет. По этому факту возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ.

Татьяна Титаева