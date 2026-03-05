Нижегородские аграрии в 2025 году увеличили производство на 4,6%

Объем продукции нижегородских сельхозпредприятий по итогам 2025 года составил 168,3 млрд руб. По данным заместителя губернатора Егора Полякова, в сопоставимых ценах это на 4,6% больше по сравнению с годом ранее.

В растениеводстве объемы производства в целом выросли на 7,5%. При этом сбор зерна увеличился на 23,5%, картофеля — на 8,5%, сахарной свеклы — на 6,3%, овощей — на 1,5%.

В животноводстве производство выросло на 1,9%. На 2,7% увеличено производство молока, на 3,1% — яиц, на 2,4% —скота и птицы на убой (в живом весе).

Андрей Репин