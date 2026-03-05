На курортах в Индийском океане застряли 6 тыс. российских туристов

На Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и других странах из-за ситуации на Ближнем Востоке застряли 6 тыс. российских туристов. Из них 2 тыс. вернулись в Россию. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Как пояснила госпожа Ломидзе, российские туристы прилетели на курорты в Индийском океане через Дубай, но обратно таким же путем вернуться не могут, и находятся там дольше запланированного. Те 2 тыс. туристов, которые смогли вернуться, покупали билеты у других авиакомпаний, отметила она, передает ТАСС.

В странах Ближнего Востока, по словам госпожи Ломидзе, остаются примерно 20 тыс. туристов из России. Она отметила, что люди вывозятся в «относительно плановом режиме», но при необходимости будут подключены борта МЧС. С 28 февраля США и Израиль проводят военную операцию против Ирана, государство отвечает ударами по странам Персидского залива, где расположены американские базы.