Путин принял в Кремле президента ЦАР и поздравил его с победой на выборах

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, сообщает пресс-служба Кремля. На встрече российский лидер поздравил своего коллегу с победой на выборах в ЦАР, сообщает агентство ТАСС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фостен-Арканж Туадера

Президент ЦАР на встрече с российским лидером заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией в сферах безопасности, энергетики, экономики и образования. Он также поблагодарил российского лидера за прием делегации в Москве и возможность организации такой встречи.

Лидер ЦАР прибыл в Россию с рабочим визитом 4 марта. Как сообщили накануне в Кремле, на переговорах планируется обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Президенты также планируют обсудить международные вопросы.

Предыдущая личная встреча Путина с Туадерой проходила в январе 2025 года, когда страны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений.

Анастасия Домбицкая