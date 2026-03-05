Блогеру Арсену Маркаряну дали 4,5 года за оправдание нацизма

Московский городской суд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам по уголовному делу об оправдании нацизма. Процесс по делу начался сегодня. Блогеру вменяли два эпизода преступления. Его задержали 25 августа 2025 года. Маркарян полностью признал вину, раскаялся и заключил сделку со следствием, его дело рассматривается в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсен Маркарян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Арсен Маркарян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В прениях прокурор просил дать ему шесть лет и десять месяцев колонии.

Также на процессе зачитали обращение организаций ветеранов СВО. Они указывают, что господин Маркарян неоднократно оказывал им различную помощь, в связи с чем военнослужащие просили проявить к блогеру снисхождение и назначить ему условное наказание.

Выступая на процессе, Маркарян рассказал, что 3 марта у него родилась вторая дочь. Также он сообщил, что на его попечении после смерти отца находятся мать, бабушка, жена и двое малолетних детей. В последнем слове он просил назначить ему самое суровое наказание не связанное с лишением свободы. «Как взрослый мужчина я смогу перенести заключение, но я думаю, что это перечеркнет жизнь моих дочерей»,— заявил подсудимый.

По версии следствия, в период с 1 января 2022 года по 19 марта 2025 года Маркарян занимался оправданием нацизма, в том числе оскорбляя память защитников Отечества. В частности, Маркарян записал видео продолжительностью 2 минуты 48 секунд под названием «Армен Маркарян про самопожертвование», которую он разместил на YouTube-канале «Новомаркарония». Согласно заключению экспертов, в этом ролике содержится «пренебрежительная негативная оценка личности Александра Матросова», которая выражается, в том числе, в употреблении обсценной лексики в его адрес.

По второму эпизоду, согласно материалам дела, Маркарян публично одобрил преступления, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, а именно — выразил поддержку деятельности Адольфа Гитлера. Блогер опубликовал видео на эту тему в своем Telegram-канале «База». Экспертиза установила, что высказывания Маркаряна относительно Адольфа Гитлера «констатируют полное отсутствие вопросов к его деятельности» и тем самым оправдывают все без исключения его деяния.

Ефим Брянцев