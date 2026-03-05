Анна Семенович ответила на предложение пойти в Госдуму от партии «Зеленые»

Актриса и телеведущая Анна Семенович ответила партии «Зеленые» на предложение стать их кандидатом на предстоящих выборах в Госдуму. Как сообщили «Ъ» в партии, госпожа Семенович еще размышляет о перспективах политической карьеры, но уже объявила о готовности поддержать «Зеленых» в отстаивании экологической повестки.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Анна Семенович

Как сообщили «Зеленые», решение «стать другом партии» вытекает из активного интереса Анны Семенович к вопросам экологии. По данным российских таблоидов, в прошлом году актриса выступила против украшения домов на Новый год настоящими елками. «Зеленые» рассказали «Ъ» о прочих экологических инициативах госпожи Семенович: сортировка мусора, правильная утилизация батареек и сбережение ресурсов.

В феврале партия публично предложила выдвинуться от них в Госдуму нескольким медийным персонам. Помимо Анны Семенович, среди них: телеведущие Елена Летучая и Яна Чурикова, певица Полина Гагарина, а также актеры Леонид Ярмольник и Илона Броневицкая. Из всех публичный ответ дала только Яна Чурикова, которая предпочла помогать партии как «независимый эксперт».

«Зеленые» — одна из российских партий, которым не нужно собирать подписи для выдвижения списков в Госдуму благодаря наличию фракций в региональных заксобраниях (в Кабардино-Балкарии и Красноярском крае). Партия участвовала в думских выборах пять раз и достигла наибольшего успеха в 1995 году, набрав 1,39% голосов. На последних выборах их результат составил 0,91% голосов. Единственный раз представитель «Зеленых» проходил в Думу по одномандатному округу — в 1993 году. Как ранее писал «Ъ», упор партия намерена продолжать делать на «списочную» часть думской кампании.

Степан Мельчаков