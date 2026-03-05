В пять раз поднимут налоговую ставку для 334 нижегородских сельхозучастков

В Нижегородской области налоговая ставка в отношении 334 земельных участков сельхозназначения будет повышена в пять раз. По данным регионального управления Россельхознадзора, речь идет об участках, которые не используются по целевому назначению.

В надзорном ведомстве напомнили, что сейчас земельные участки сельхозназначения облагаются налогом по льготной ставке. Она составляет 0,3 % от их кадастровой стоимости. Эта ставка действует только в случае, если земля действительно используется для сельскохозяйственного производства.

Если земельный участок не используется по целевому назначению или используется с нарушениями земельного законодательства (он захламлен, загрязнен или зарастает сорняками), налоговая ставка для собственника увеличивается до 1,5% от кадастровой стоимости.

Андрей Репин