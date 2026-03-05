Уфимский «Салават Юлаев» выиграл 4:1 у хабаровского «Амура»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) закончился со счетом 1:4 в пользу гостей.

В составе «юлаевцев» отличились Артем Пименов (с передач Сергея Варлова и Данила Алалыкина), Егор Сучков (с передач вратаря Семена Вязового и Шелдона Ремпала), Евгений Кузнецов (Ремпал, Сучков) и Девин Броссо (в пустые ворота, ассистенты — Ремпал и Джек Родуолд).

За «Амур» забил Данил Юртайкин, его ассистенты — Егор Воронков и Андрей Крутов.

Послезавтра команды вновь встретятся в Хабаровске.

Идэль Гумеров