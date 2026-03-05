«Башспирт» потратит до 945 млн рублей на трансляцию роликов в «Красное&Белое»

АО «Башспирт» (принадлежит правительству Башкирии) ищет подрядчика для трансляции аудиороликов в сетях «Красное&Белое» и «Бристоль». За оказание услуг до конца апреля 2029 года компания готова заплатить до 945 млн руб.

Заказчик поясняет, что договор по итогам запроса предложений будет рамочным, а конкретный объем и стоимость услуг будут определяться приложениями к соглашению. Итоги закупки планируется подвести 17 марта.

В августе 2024 года закупки «Башспирта» на маркетинговые услуги и аудиотрансляции привлекли внимание депутата Госдумы Виталия Милонова, который обратился к генеральному прокурору России с просьбой проверить законность договоров с единственными поставщиками. Стоимость девяти контрактов превысила 784 млн руб.

Идэль Гумеров