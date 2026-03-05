Broadcom: продажи чипов компании для ИИ в 2027 году превысят $100 млрд

Гендиректор американской высокотехнологичной компании Broadcom Хок Тан считает, что уже в 2027 году его компания сможет получить от продажи чипов для ИИ выручку «более $100 млрд». Такое заявление топ-менеджер сделал после публикации итогов деятельности за закончившийся 1 февраля первый квартал 2026 финансового года.

За минувший квартал выручка Broadcom в области ИИ выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $8,4 млрд, а общий объем продаж увеличился на 29%, до $19,3 млрд. Компания ожидает, что выручка от продаж полупроводниковых решений для ИИ в текущем квартале составит $10,2 млрд.

Глава Broadcom отметил, что спрос на чипы для ИИ постоянно растет, а его компания наращивает не только производство, но и логистические цепочки для расширения каналов дистрибуции. По оценкам экспертов, мировые продажи чипов для ИИ в 2025 году составили около $150 млрд, а суммарная выручка компаний, занимающихся производством полупроводников, составила $792 млрд, что на 25,6% больше, чем годом ранее.

Евгений Хвостик