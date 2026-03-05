Гражданин Румынии осужден за сбор данных о ПВО в Сочи

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии Адриана-Давида Керчо к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. В ноябре 2024 года злоумышленник с помощью квадрокоптера собирал сведения об объектах ПВО в Сочи, а затем передавал данные украинской разведке.

Противоправную деятельность гражданина Румынии выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Российская спецслужба установила, что Адриан-Давид Керчо, не поддерживая политику РФ в связи с проведением специальной военной операции, по собственной инициативе вышел на связь с сотрудниками украинской военной разведки и сообщил, что желает воевать на стороне Украины.

На суде было установлено, что молодому человеку пообещали помощь в безопасном выезде с территории России, попросив взамен собирать данные о российских военных объектах. Адриан-Давид Керчо согласился, при этом он осознавал, что переданные им сведения будут использованы против вооруженных сил России.

Анна Перова, Краснодар