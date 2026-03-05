В саратовском ЗАГСе проводят «свадьбы понарошку» для школьников и детсадовцев

В Саратовском Дворце бракосочетаний во время экскурсий для детсадовцев, школьников и студентов проводят символическую церемонию росписи — среди участников экскурсии выбирают «жениха» и «невесту», девочек наряжают в свадебные платья и фату. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева поддержала «свадьбы понарошку» и сравнила их с играми в «дочки-матери».

«Внеурочная деятельность детей дошкольного возраста может включать мероприятия с использованием сюжетно-ролевых игр. Благодаря сценариям таких мероприятий ребенок знакомится с устройством межличностных отношений и мира. Игры в "дочки-матери", в "семью" — одни из самых популярных и любимых у детей дошкольного возраста»,— сказала изданию «Подъем» госпожа Васильева.

Саратовское издание «Глушь медиа» писало, что для каждой возрастной категории в местном ЗАГСе проводят разные экскурсии. Дети собирают «ромашку традиционных ценностей», отгадывают свадебные загадки и рассматривают фотографии детенышей животных. Студентам предлагают попробовать себя в роли ведущих свадебных церемоний. «Свадьбу понарошку» издание назвало неизменным элементом каждой экскурсии.

В Дворце бракосочетаний сообщили «Подъему», что проводят такие свадьбы уже не первый год, однако по-настоящему «женить начинают только с 18 лет». В сообществе ЗАГСа во «ВКонтакте» опубликованы «темы встреч» со школьниками и студентами. Среди них — «Семья — надежный тыл» (все про свадьбы и семьи в годы ВОВ), «Брак и традиции», «Сваденбные обряды и традиции Древней Руси» и другие.