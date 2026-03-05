В Белгородской области пять человек осудили за хищение 5,6 млн у пенсионеров

Старооскольский городской суд Белгородской области вынес приговор четырем иностранным гражданам и жителю Якутии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Фигурантам назначили наказания в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет в колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что осужденные звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. После этого они убеждали пенсионеров передать им денежные средства якобы для освобождения близких от ответственности. Преступная деятельность велась в Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Владимирской областях. С марта по июль 2024 года фигуранты суммарно похитили у 17 граждан свыше 5,6 млн руб.

В 2025 году жители Белгородской области перевели мошенникам более 1,3 млрд руб.

Кабира Гасанова