В Оренбуржье администрацию района через суд обязали заключить контракт на отлов безнадзорных животных

Суд удовлетворил требования прокуратуры признать бездействие администрации Адамовского района незаконным и обязать орган местного самоуправления заключить необходимый контракт на отлов безнадзорных животных. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как отмечают в надзорном ведомстве, администрации была выделена субвенция из регионального бюджета для заключения контракта на отлов и содержание животных без владельцев. Орган местного самоуправления не принял меры для освоения денег, хотя безнадзорные собаки на территории района имеются.

В настоящее время решение суда исполнено. Администрация подписала с исполнителем требуемый договор. Прокуратура района контролирует порядок и качество его исполнения.

Руфия Кутляева