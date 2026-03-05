ЦБ пригрозил штрафами за затягивание ответов клиентам банков

Банк России готов ввести штрафы для банков, которые затягивают рассмотрение обращений клиентов или отвечают на запросы формально. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По словам госпожи Набиуллиной, участились жалобы граждан на задержки с ответами, а также на «отписки» вместо реакций по существу. «И если ситуация с качеством ответов на обращения людей... не изменится в лучшую сторону, мы уже не будем ограничиваться рекомендациями»,— предупредила глава ЦБ на ежегодной встрече регулятора с банкирами (цитата по ТАСС).

Госпожа Набиуллина добавила, что при повторяющихся нарушениях кредитные организации могут получить предписания, в том числе штрафные. Кроме того, информацию о таких нарушениях будут публиковать на сайте ЦБ, чтобы клиенты могли видеть, «где, как, к кому относятся».