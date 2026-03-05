В Югре задержан глава стройкомпании по подозрению в хищении около 500 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) задержан 42-летний глава строительной компании, подозреваемый в хищении около 500 млн руб., сообщили в окружном УМВД. Его подозревают в крупном мошенничестве, связанном с выполнением госконтракта на строительство участковой больницы в поселке Приобье. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159, ч. 2 ст. 201 УК РФ.

По данным полиции, в июне 2023 года компания, возглавляемая подозреваемым, выиграла тендер на строительство больницы стоимостью 950 млн руб. Согласно договору, подрядчик должен был провести полный цикл работ — от проектирования до ввода в эксплуатацию. Однако после получения аванса в размере более 460 млн руб. строительство было остановлено на начальном этапе. В мае 2025 года заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, но компания не вернула выделенные средства.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных полицейскими совместно с РУ ФСБ по Тюменской области, глава компании был задержан. При обысках в его офисе и дома изъяли деньги, телефоны и компьютерную технику, финансовые документы и иные предметы, имеющие значение для расследования. Подозреваемый заключен под стражу.

Ирина Пичурина