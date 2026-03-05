В честь Международного женского дня 8 марта все женщины смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Нижнекамска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для жительниц Нижнекамска 8 марта проезд в общественном транспорте будет бесплатным

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Для жительниц Нижнекамска 8 марта проезд в общественном транспорте будет бесплатным

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Беляева, акция проводится «в знак признательности, уважения и заботы от имени всех мужчин города».

Он также поздравил жительниц Нижнекамска с наступающим праздником.

Анна Кайдалова