В Петербурге заключили контракты на 65% выделенной на год суммы на госзакупки

По итогам января-февраля в Санкт-Петербурге заключили госконтракты на 380,5 млрд рублей из 585,2 млрд рублей, отведенных на закупки в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С учетом закупок, находящихся в стадии размещения, уровень контрактации составляет 68,8% или 402,8 млрд рублей, отметили в городской администрации.

К 1 июля планируют законтрактовать не менее 80% выделенных лимитов. Этот уровень уже обеспечили восемь исполнительных органов государственной власти в городе. Лидерами стали комитеты по транспорту, строительству и по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Артемий Чулков