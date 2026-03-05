В Германии начали расследование скачка цен на бензин после начала войны в Иране

Министр экономики Германии Катарина Райхе заявила о начале антимонопольного расследования в связи с резким ростом цен на бензин в стране. Цены на топливо в стране подскочили после начала военной операции США и Израиля в Иране.

«Мы хотим удостовериться, что эта ситуация не используется в корыстных целях, она может повлиять на рынки, но не в такой степени»,— цитируют госпожу Райхе немецкие СМИ, в том числе Tagesschau. Госпожа Райхе заявила, что министерство в рамках этой проверки тесно сотрудничает с Федеральным антимонопольным ведомством.

После начала войны в Иране цены на бензин сильно выросли во многих странах. По подсчетам компании Rystad Energy, в Европе бензин подорожал с 27 февраля в среднем на 27%. Немецкие СМИ пишут, что в Германии некоторые виды топлива стоят больше €2 за л — до кризиса они стоили €1,74–1,78. В последний раз цена за литр бензина превышала €2 в 2022 году.

Яна Рождественская