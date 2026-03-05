В Кирове осудили мошенника, похитившего 25 млн под предлогом строительства домов
Октябрьский районный суд Кирова вынес приговор 42-летнему жителю города по уголовному делу о мошенничестве при строительстве домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Кировской области
Установлено, что мошенник вместе с соучастником в 2022–2023 годах под предлогом исполнения контрактов по строительству индивидуальных жилых домов присвоил 25 млн руб. у 15 потерпевших.
Суд назначил подсудимому 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших о возмещении материального ущерба, а у осужденного конфисковали средства связи.