Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кирове осудили мошенника, похитившего 25 млн под предлогом строительства домов

Октябрьский районный суд Кирова вынес приговор 42-летнему жителю города по уголовному делу о мошенничестве при строительстве домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

В Кирове осудили мошенника, похитившего 25 млн под предлогом строительства домов

В Кирове осудили мошенника, похитившего 25 млн под предлогом строительства домов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Кировской области

В Кирове осудили мошенника, похитившего 25 млн под предлогом строительства домов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Кировской области

Установлено, что мошенник вместе с соучастником в 2022–2023 годах под предлогом исполнения контрактов по строительству индивидуальных жилых домов присвоил 25 млн руб. у 15 потерпевших.

Суд назначил подсудимому 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших о возмещении материального ущерба, а у осужденного конфисковали средства связи.

Анна Кайдалова