В Ярославле возбуждено дело о халатности из-за нерасселения аварийного дома

В Ярославле областной СК возбудил уголовное дело по статье о халатности по факту нерасселения аварийного дома на 5-м Луговом переулке, в котором накануне обрушился потолок. Об этом сообщили в ведомстве.

Жилой дом 1965 года постройки признан аварийным. В нем живут 44 человека, в том числе пенсионеры. Процент износа дома составляет 65%, жители жалуются на трещины в стенах и дыры в крыше. На этой неделе в соцсетях жительница дома сообщила, что в ее квартире рухнул потолок. Аналогичная ситуация произошла в доме в 2025 году.

По данному факту следственный комитет возбудил дело. На ситуацию обратил внимание председатель ведомства Александр Бастрыкин, который поручил доложить об установленных в ходе расследования дела обстоятельствах.

Алла Чижова