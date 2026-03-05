На ЧМК назначили нового генерального директора

Генеральным директором ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (входит в ПАО «Мечел») назначен Владимир Капнин, ранее занимавший должность советника руководителя ПАО «Мечел». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Владимир Капнин работал начальником центральной лаборатории на Новолипецком металлургическом комбинате, директором «Промышленно-инновационной компании „Проинком“» и ООО «Юнитех». В 2008 году стал директором департамента технологий металлургического производства, а после управления технологического развития и инвестиционной деятельности в ООО «УК Мечел-сталь». С 2010 года был главным инженером ЧМК, после — руководителем направления департамента технического развития в ООО «УК Мечел-сталь» и ПАО «Мечел». Должность советника гендиректора головной компании занял в этом году.

Владимир Капнин сменил на посту Алексея Толстикова, который руководил комбинатом с 2023 года.

Виталина Ярховска