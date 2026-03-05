ЦБ смягчит правила вычета из капитала затрат на критическую IT-инфраструктуру

Банк России подготовит послабления для банков по вычету из капитала инвестиций в нематериальные активы (НМА). Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече регулятора с банкирами.

Госпожа Набиуллина пояснила, что затраты на НМА, созданные банками для импортозамещения, требуют значительных вложений и создают дополнительную нагрузку на капитал. Послабление коснется активов, связанных с критической IT-инфраструктурой, которую банки обязаны импортозаместить по закону.

«Мы приняли решение... которое позволит вычитать нематериальные активы в течение четырех лет, а не одновременно, как это предусмотрено сейчас»,— сказала Эльвира Набиуллина (цитата по «Интерфакс»).

Госпожа Набиуллина также указала, что при снижении рисков регулятор готов смягчать требования. Примером такого подхода станет новый национальный норматив краткосрочной ликвидности. По словам главы ЦБ, он окажется немного мягче стандартов «Базеля», поскольку учитывает особенности российской банковской системы.