Данные о наборе добровольцев с Урала в Иран назвали фейком

Информация о формировании добровольческого корпуса для участия в конфликте на территории Ирана является фейком, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал». В Свердловской области не проводится набор добровольцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В соцсетях начало распространяться якобы распоряжение губернатора Дениса Паслера «о формировании специализированного инженерно-технического и добровольческого корпуса для обеспечения стратегического партнерства с исламской республикой Иран». В нем сказано, что списки подразделений должны быть готовы к 15 марта.

«Антитеррор Урал» подчеркнул, что эти сообщения направлены на дискредитацию работы органов власти и провоцирование международных конфликтов. Власти просят не распространять недостоверную информацию в интернете.

Ирина Пичурина