«Россия становится одним из главных бенефициаров войны с Ираном»

Продолжающиеся военные действия между Израилем, США и Ираном остаются главной темой обсуждения в мировых СМИ. Все больше обозревателей анализируют реакцию России на происходящие события и пытаются понять, к каким последствиям для нее может привести разрастающийся конфликт.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Россия выигрывает от войны с Ираном, истощающей запасы, которые необходимы Украине Россия становится одним из главных бенефициаров начального этапа крупнейшего за последние десятилетия военного конфликта США. Иранские ракеты истощают запасы перехватчиков Patriot, необходимых Украине для обороны. Еще до начала иранской кампании производственные проблемы с американской системой Patriot истощили украинские резервы и заставили европейских союзников ждать поставок. Этот дефицит позволил России прорваться через бреши в украинской противовоздушной обороне, разрушив ее энергетическую инфраструктуру и вызвав отключения электроэнергии в украинских городах.

Die Tageszeitung (Берлин, Германия) Лает, но не кусает Реакция России на убийство Хаменеи была лишь словесной, однако практической помощи не было. Москва надеется на значительное увеличение доходов от нефти. В январе 2025 года Россия и Иран подписали в Москве соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» на ближайшие 20 лет. Однако в борьбе за поддержку своего главного партнера, Китая, Россия и Иран неоднократно становились соперниками. В последнее время иранские и российские производители вели настоящую гонку предложений (более низких цен.— “Ъ”), чтобы продавать свою нефть Китаю. Российские эксперты предупреждают о снижении геополитической роли России. В случае Сирии, захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро США и при возможном падении иранского режима Россия теряет важных партнеров.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Китай будет больше полагаться на российскую нефть, поскольку иранский кризис перекрыл поставки «Одним из значительных последствий ситуации станет углубление связей (Китая.— “Ъ”) с Россией и в плане нефти, и в плане газа,— считает руководитель исследований энергетического рынка Китая в Bernstein Нил Беверидж.— Если Иран станет более прозападным государством или им покажется, что нестабильность в нем будет сохраняться долго, тогда альянс между Россией и Китаем станет еще более вероятным».

The Guardian (Лондон, Великобритания) Ближневосточный конфликт дает экономическую поддержку ослабевающей российской военной машине Затяжной энергетический кризис, вызванный расширением войны на Ближнем Востоке, может стать экономической поддержкой для российской военной машины в момент, когда она начинает показывать признаки усталости. Резкое ослабление и возможный крах иранского режима лишат Кремль одного из ближайших региональных партнеров. Но этот удар может быть компенсирован экономическим успехом, если перебои в поставках с Ближнего Востока подтолкнут покупателей к российским энергоносителям, а также возможным замедлением поставок западного оружия Украине.

