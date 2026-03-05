Глава СКР хочет знать, почему в Саратовской области собаки нападают на жителей

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Ивану Михайлину доложить о расследовании уголовного дела, связанного с безнадзорными собаками в Саратовской области. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Речь идет о ситуации в СНТ «Энтузиастов-В» и «Молочник», где, по информации СМИ, длительное время фиксируются нападения бродячих собак на людей. Сообщается, что часть животных имеет чипы, однако меры по отлову не принимаются.

По данному факту региональным следственным управлением было возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Нина Шевченко