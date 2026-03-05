The Times: королевский военно-морской флот «сейчас меньше, чем в XVII веке»

Королевский военно-морской флот в настоящее время располагает 51 кораблем и 10 подводными лодками. При этом многие корабли годами простаивают в портах и на ремонте из-за недостатка финансирования. Как отмечает The Times со ссылкой на мнение ветеранов Фолклендской войны и оценки военных историков, у британского флота «с самого периода Английской гражданской войны (1642–1651)» не было такого маленького флота.

Этот факт привлек особенное внимание сейчас, поскольку на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке у Великобритании впервые за последние 50 лет не оказалось кораблей в этом регионе. И, как отмечает The Times, Королевским ВМС просто нечего туда отправить.

Отмечается, что у Великобритании есть 13 эсминцев типа 45, и это единственные корабли, способные сбивать баллистические ракеты, а также 7 фрегатов типа 23. При этом три эсминца сейчас на ремонте, а один из фрегатов — HMS Richmond — в этом году должен быть списан. За последние три года ВМС Британии списали все десантные катера, пять фрегатов, два тральщика и одну подводную лодку. Новые фрегаты типа 26 и типа 31 поступят на вооружение только к концу десятилетия. Как отмечает The Times, еще в 2014 году ВМС располагали 65 кораблями и 11 подлодками, а во время Фолклендской войны британское правительство смогло отправить к месту боевых действий 127 кораблей.

Для сравнения, у ВМС США, который считается самым мощным в мире, 121 большой корабль, включая 11 авианосцев, 74 эскадренных миноносца, 27 фрегатов и 9 крейсеров. У ВМС Китая сейчас есть 110 кораблей, включая 3 авианосца, 48 эскадренных миноносцев, 51 фрегат и 8 крейсеров. У ближайшего соседа Великобритании — Франции есть авианосец, а также 4 эскадренных миноносца и 17 фрегатов.

Алена Миклашевская