В Челябинске завели уголовное дело после наезда на школьника

Сотрудники УМВД России по Челябинску возбудили уголовное дело в отношении водителя Lexus, сбившего школьника. Подросток получил тяжелую травму головы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По предварительным данным, днем 23 февраля 41-летний водитель Lexus LX450 около дома №36 на улице Богдана Хмельницкого сбил 13-летнего подростка. Ребенок переходил в этот момент дорогу. Его госпитализировали с тяжелой травмой головы.

Установлено, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения. Прокуратура Челябинска контролирует ход расследования уголовного дела.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 23 февраля в городе произошла еще одна авария с ребенком на нерегулируемом переходе. Вечером возле дома №30 на улице Хохрякова 11-летнюю школьницу сбила водитель Lada Priora. Девочка получила ушибы и ссадины.

Виталина Ярховска